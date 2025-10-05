Scicli – Danni del maltempo del 9 e 10 febbraio 2023 a Scicli, l’amministrazione Marino è destinataria di tre finanziamenti per un ammontare complessivo di un milione 541 mila euro.

Sono stati stanziati dal Dipartimento regionale di Protezione civile diretto dall’ing. Salvo Cocina in accordo con l’Autorità di Bacino diretto dall’ ing. Leonardo Santoro e con gli uffici periferici del Genio Civile di Ragusa, diretto dall’ing. Salvo Caruso, e del Dipartimento provinciale della protezione civile di Ragusa, diretto dal dott. Antonio Blandini e della Sovrintendenza di Ragusa, diretta dal dott. Antonino De Marco.

Finanziata, per un ammontare di un milione di euro, la messa in sicurezza del costone roccioso di via Dolomiti (sopra la chiesa Santa Maria La Nova), la messa in sicurezza di un tratto importante di contrada Fiumara, tra Modica e Scicli, a protezione della conduttura idrica Salto di Lepre e San Guglielmo Galluzzo, per un ammontare di 291 mila euro, e la messa in sicurezza del torrente Trippatore a Sampieri, nell’intersezione con la strada provinciale spesso teatro di allagamenti, per un ammontare di 250 mila euro.

A breve saranno redatti i progetti esecutivi dagli ingegneri comunali e appaltati i lavori.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che sottolineano come si registri un altro passo fondamentale verso una città sempre più sicura e protetta.