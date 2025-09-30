Le banane Chiquita verranno coltivate, per la prima volta, in Italia. Con le banane “prodotto italiano”, il brand avvia la produzione nel cuore della Sicilia insieme alla cooperativa agricola locale Alba Bio, una Cooperativa Agricola che si trova tra Donnalucata e Marina di Ragusa sulla costa ragusana, dando vita a un incontro unico tra tradizione, innovazione e qualità.

Un’iniziativa pionieristica che nasce dalla passione di Chiquita per l’Italia: coltivare un frutto esotico come la banana in una terra simbolo di eccellenza agricola. Un progetto che valorizza le comunità locali e che segna una tappa storica per Chiquita, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’agricoltura e per l’evoluzione del brand.

Un percorso che fonde la tradizione agricola italiana con l’esperienza di Chiquita, confermando la volontà dell’azienda di portare innovazione in agricoltura. Grazie al suo know-how consolidato, Chiquita dà vita a un progetto visionario che guarda al futuro.

La prima fase del progetto prenderà il via nell’ottobre 2025 con la messa a dimora di 20.000 piante biologiche, per dare i primi frutti che saranno disponibili nei migliori punti vendita già nel 2026.

“Con “prodotto italiano” vogliamo consolidare il nostro legame con i consumatori italiani, portando per la prima volta la coltivazione delle banane nel cuore del Mediterraneo. Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa produzione in Sicilia, una terra simbolo di eccellenza agricola che grazie al suo clima ideale e all’esperienza delle comunità locali rappresenta il contesto perfetto per una sfida così ambiziosa. – dichiara Costabile Romano, Direttore Commerciale Chiquita in Italia – Questo progetto esprime la nostra vocazione a mettere l’agricoltura e gli agricoltori al centro, confermando il nostro ruolo di leader globale”.

Con questa iniziativa di produzione, distribuzione e marketing, Chiquita rafforza e riafferma la propria filosofia “we are farmers at heart”: essere agricoltori nel profondo significa coltivare non solo la terra, ma anche un sogno. Un sogno fatto di passione, dedizione e rispetto per la natura, che va oltre la semplice produzione di banane e si traduce nella volontà di innovare costantemente i metodi di coltivazione in modo efficiente e sostenibile.

Essere agricoltori nel cuore significa considerare la terra non solo come risorsa produttiva, ma come un patrimonio da custodire e tramandare. Ogni scelta aziendale tiene conto del benessere delle comunità rurali e delle generazioni future, trasformando l’agricoltura in un motore di sviluppo responsabile e condiviso.