Modica – Sarà dedicato alla giornalista scrittrice modicana Valentina Raffa il sabato letterario di apertura della ventunesima stagione del Caffè Letterario Quasimodo, che si terrà il prossimo 4 ottobre al Palazzo della Cultura, alle ore 17.30.

Al centro della serata il giallo thriller “Assurdo ma vero”, che sarà presentato da Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo. L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attore Piero Pisana e della prof.ssa Rosanna Giannone, docente dell’Istituto “Verga” di Modica, e dalle note alla chitarra del M° Lino Gatto, Direttore artistico del Caffè Quasimodo.

Una serata che condurrà il pubblico alla scoperta delle investigazioni della giornalista Angel Messina, tra casi di cronaca che si intersecano, baciati dal mistero del soprannaturale, e squarci di Sicilia che fanno da scenario coi suoi paesaggi, con la sua gastronomia e con cammei in cui l’autrice rivela tratti peculiari della sicilianità.

“A chi acquisterà ‘Assurdo ma vero’ – dichiara Valentina Raffa – durante il firma copie sarà donata una barretta con incarto speciale con la copertina del libro, realizzata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, che ha voluto dedicarmi questa iniziativa. Parte del ricavato del libro sarà devoluto agli animali, a seconda delle necessità che saranno indicate dalla Lav di Ragusa”.