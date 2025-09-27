Modica – Un professionista modicano è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari a Modica con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. L’operazione è il risultato di una complessa indagine condotta dalla Polizia Postale di Catania, specializzata nel contrasto ai crimini informatici, e coordinata dalla Procura etnea.

Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’uomo dopo una meticolosa attività investigativa, che ha permesso di ottenere un mandato di perquisizione domiciliare. L’ispezione, eseguita dalla Polizia di Modica, ha confermato i sospetti: all’interno del computer dell’indagato è stato trovato e sequestrato materiale di natura pedopornografica.

L’indagine prosegue con l’obiettivo di accertare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in una rete più ampia.