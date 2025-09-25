Acate – Un altro inquietante episodio ha scosso la comunità di Acate. Poco prima delle due, tra martedì e mercoledì, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti a un negozio di alimentari gestito da cittadini bengalesi, in pieno centro abitato.

La forte deflagrazione ha svegliato gli abitanti della zona. L’esplosione ha causato danni alla saracinesca dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenute immediatamente una volante della Polizia del Commissariato di Comiso e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Sulla natura e sul movente dell’atto vige il riserbo, ma non si esclude la matrice dolosa.