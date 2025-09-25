Modica – Domani, venerdì 26 settembre, a partire dalle 14.30 il villaggio turistico Kikki Village a Modica (Contrada Zimmardo-Graffetta, 8) sarà il luogo di incontro per centinaia ragazzi e ragazze con disabilità dei centri CSR e AIAS della Sicilia, per una giornata di sport e divertimento.

L’evento “Cammina, Corri, Spingi” è organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione per il secondo anno consecutivo: visto il successo della prima edizione, alla quale presero parte oltre 150 persone, verrà replicato questo momento di sport, aggregazione e socializzazione.

La manifestazione prenderà il via alle 14.30, con il simbolico taglio del nastro dei giochi, e si chiuderà con la premiazione finale, a partire dalle 18.30.

La giornata al Kikki Village prevede numerose attività ludiche e pratiche sportive, che vedranno protagonisti i ragazzi e le ragazze con disabilità che frequentano i centri di riabilitazione CSR della Sicilia e le Sezioni AIAS dell’Isola, quest’anno con la partecipazione anche di altri centri di riabilitazione e associazioni che si occupano di sostegno alle persone con disabilità.

I partecipanti si cimenteranno nella corsa 40 metri, corsa in carrozzina elettrica 50 metri, tiro con l’arco, vortex, pesca, basket, tennistavolo, forza 4, rugby, calcio, tornei di Uno e tornei di Exagon. Sarà anche un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un progetto di educazione al tifo.

“Cammina, Corri, Spingi” vede la collaborazione di Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Tifo Pro, Ragusa Rugby e Associazione Motoclub CCMotorday che, con i suoi volontari, organizzerà un momento dimostrativo e attività di educazione stradale.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato e rappresentanti delle amministrazioni locali del comprensorio ragusano.