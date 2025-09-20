Modica – La comunità di Modica e Frigintini si stringe nel dolore per la scomparsa improvvisa di Maria Grazia Sigona, morta a soli 38 anni. La giovane madre è stata trovata senza vita nel suo letto, accanto al figlio di due anni.
La tragedia, avvenuta nella mattinata di venerdì, ha lasciato increduli e sgomenti non solo i familiari, ma tutti coloro che la conoscevano. La causa del decesso è probabilmente un malore improvviso.
I funerali si terranno lunedì 22 settembre, alle ore 10, presso la Basilica Madonna delle Grazie
