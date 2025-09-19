Modica – Una storia di speranza e solidarietà arriva da Modica, dove una madre, Giusy Lipari, sta lottando contro il tempo per salvare la vita della figlia di 25 anni, affetta dalla sindrome di Brugada. La giovane deve affrontare un delicato intervento al cuore a Milano nei primi giorni di ottobre, un’operazione dal costo proibitivo di circa 20.000 euro.
Una corsa contro il tempo
La signora Lipari, rimasta vedova, si trova in una situazione disperata. Nonostante la possibilità di intervento da parte dello Stato, i tempi di attesa sono incompatibili con l’urgenza delle condizioni di sua figlia. Per questo motivo, Giusy ha lanciato una raccolta fondi per coprire le spese dell’intervento.
L’appello per la solidarietà
Per garantire la massima trasparenza, la famiglia può accettare solo donazioni tracciabili. Chiunque voglia aiutare può farlo tramite un link ufficiale Gofundme, evitando così contanti o altre forme di pagamento che potrebbero generare incomprensioni. Ogni piccolo gesto, anche una semplice condivisione, può fare la differenza per questa famiglia che sta affrontando un momento così difficile.
L’appello di solidarietà: “So bene che ognuno di noi ha le proprie difficoltà, ma con piccoli gesti di solidarietà possiamo davvero fare la differenza per questa famiglia”.
