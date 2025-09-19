Modica – La comunità di Frigintini e non solo è in lutto per la prematura morte di Maria Grazia Sigona, 38 anni, trovata morta stamattina nella sua casa. La notizia ha sconvolto amici, parenti e conoscenti, lasciando un vuoto incolmabile.

Maria Grazia era molto conosciuta e ben voluta nella frazione. Lascia il marito, Giorgio Covato, e il figlioletto, Angelo, che è stato trovato vicino al corpo della madre. Sarà ora compito della sua famiglia e degli amici più stretti mantenere vivo il ricordo di una donna speciale.

La sua scomparsa, definita “insanabile e ingiustificabile” dall’onorevole Ignazio Abbate, ha segnato profondamente la comunità locale. I funerali si terranno lunedì prossimo, alle ore 10, presso la Basilica Madonna delle Grazie.