Modica – “Oggi è uno di quei giorni in cui chiedersi quale sia il senso della vita è più che lecito. Non ci volevo credere quando mi è stato riferito che Maria Grazia questa mattina non si era svegliata lasciando una famiglia distrutta”. E’ quanto si legge in un post del deputato regionale Ignazio Abbate pubblicato sui social dopo la morte della 38enne di Frigintini.

“Una famiglia che conosco benissimo, gente per bene, amici da sempre. Punto di riferimento per tutta la comunità di Frigintini.

Mi stringo a Giorgio, ragazzo esemplare con il quale ha condiviso una vita e tanti sogni e al piccolo Angelo, a cui un giorno racconteranno di quanto speciale fosse la mamma. Mi stringo in un abbraccio fraterno a tutta la famiglia per questa perdita insanabile e ingiustificabile. Che tu possa riposare in pace Maria Grazia”.