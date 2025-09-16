A 51 anni, Laura Pausini mostra una forma fisica rinnovata. In un’intervista al settimanale Sette, la cantante ha raccontato di aver perso 20 chili grazie a un percorso di benessere che ha unito una dieta equilibrata e allenamenti costanti, senza ricorrere a scorciatoie o farmaci.

La Pausini che la trasformazione è iniziata durante il suo ultimo tour, quando ha percepito un maggiore vigore fisico. “Sono dimagrita,” ha affermato, “ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte”. Un percorso, ha sottolineato, che ha affrontato con l’aiuto di professionisti, dopo aver compreso che le diete “fai-da-te” adolescenziali non portavano a risultati duraturi.

La chiave del suo successo, ha spiegato, è stata l’unione tra una corretta alimentazione e l’attività fisica, come le tre ore trascorse sul palco ogni sera. A questo si aggiunge un programma di allenamento regolare: “Ora mi alleno tre volte a settimana”.

Niente Ozempic, solo cibo sano e volontà

La cantante ha voluto precisare di aver raggiunto i suoi obiettivi senza l’uso di farmaci come l’Ozempic, spesso utilizzato per la perdita di peso. La sua scelta è stata quella di affidarsi esclusivamente alla sua determinazione e a un regime di vita sano. La trasformazione, come ha raccontato, è stata tanto fisica quanto mentale, dimostrando che i risultati migliori arrivano con impegno e disciplina.