Maltempo in Sicilia. L’isola si prepara all’arrivo di un’intensa perturbazione di origine nord-atlantica. Dopo aver colpito il Nord e il Centro Italia tra martedì e mercoledì, il fronte di maltempo si sposterà verso Sud, portando pioggia e un brusco calo delle temperature anche sull’isola.

Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, il peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì 11 settembre. Oltre alle precipitazioni, si assisterà a un generale abbassamento dei valori termici, accompagnato da un rinforzo dei venti e del moto ondoso dei mari.

Ecco le previsioni: una forte perturbazione di matrice nord atlantica porterà forte maltempo al nord e al centro martedì e mercoledì, successivamente anche al sud e Sicilia tra mercoledì sera e giovedì 11 settembre (vedi foto). Atteso un calo delle temperature da nord (martedì) verso sud entro giovedì, con rinforzo dei venti e dei mari.