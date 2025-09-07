Modica – Modica dà l’ultimo saluto a Michele Cecere, noto maestro di scherma, professore di educazione fisica e un’autentica colonna portante del mondo sportivo cittadino, scomparso all’età di 81 anni. Originario di Vittoria, Cecere arrivò a Modica nei primi anni Settanta e divenne subito un instancabile promotore dello sport non solo come competizione, ma come strumento di crescita umana e sociale.

È a lui che si deve l’introduzione della pallavolo a Modica, a partire dall’oratorio Don Bosco, per poi fondare la storica squadra Eridania. In un’epoca in cui mancavano le strutture adeguate, utilizzò la palestra di un liceo, dove un semplice filo al posto della rete bastava per trasmettere ai suoi allievi i valori di lealtà, rispetto e dedizione.

La sua visione andava oltre una singola disciplina. Insieme alla moglie, Cecilia Pitino, promosse numerose attività ginniche che diedero impulso al movimento delle palestre cittadine.

Sotto la sua guida, anche la scherma divenne un punto di riferimento nazionale e internazionale. Nel corso della sua vita, Michele Cecere ha formato e ispirato intere generazioni di giovani, lasciando un segno indelebile.

I funerali si svolgeranno lunedì 8 settembre, alle 10:00, nella chiesa di Santa Maria di Betlem.