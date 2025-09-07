L’INPS ha reso note le date dei pagamenti dell’Assegno Unico di settembre. Gli accrediti per chi già riceve il beneficio sono previsti tra il 22 e il 23 settembre. Per chi invece ha presentato una nuova domanda o ha comunicato variazioni, il primo versamento avverrà come di consueto nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta.

Come evitare l’importo minimo

Chi non ha aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno ha perso il diritto agli arretrati, ma può ancora mettersi in regola per non ricevere l’importo minimo. Presentando un ISEE aggiornato, è possibile ottenere la somma corretta in base alla propria situazione reddituale ed evitare di rimanere nella fascia più bassa di erogazione.

Il calendario dei prossimi accrediti

L’INPS ha fornito una programmazione chiara per i prossimi mesi, utile ai beneficiari per pianificare le proprie spese. Ecco le date dei pagamenti per le prestazioni in corso:

22-23 settembre

20-21 ottobre

20-21 novembre

17-19 dicembre

Si ricorda che in queste stesse date vengono accreditati anche gli importi relativi a conguagli, sia a credito che a debito.