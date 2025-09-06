Ispica – Un morto. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale che collega Pachino a Ispica ad un chilometro dal passaggio a livello del comune ragusano. Un ragazzo tunisino di 24 anni, che viaggiava in auto con il padre, ha perso la vita in seguito delle gravi lesioni riportate nel grave incidente stradale.

L’incidente ha coinvolto due auto, una Daewoo Matiz e una Toyota Rav 4. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha subito soccorso e trasportato il 24enne in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, dove oggi pomeriggio è deceduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.