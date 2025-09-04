Tragedia nella notte alle porte di Agrigento, dove un giovane di 20 anni, Giuseppe Vinti di Raffadali, ha perso la vita in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava, una Fiat Punto, è finita in un burrone in contrada Cozzo Tahari, nel rione Montaperto.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario, ma per il giovane non c’era purtroppo più nulla da fare. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Raffadali.