Maltempo. Le condizioni meteorologiche sulla Sicilia mostrano un progressivo miglioramento. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il mio meteo Sicilia”, l’alta pressione garantirà un tempo stabile per l’intera giornata di oggi, lunedì 25 agosto, con qualche residuo di nuvolosità.
Le previsioni meteo per oggi 25 agosto
- Cielo: In mattinata si registreranno cieli parzialmente nuvolosi sui settori settentrionali dell’isola. Nel pomeriggio, le nuvole lasceranno spazio a ulteriori schiarite su gran parte del territorio. In serata, si prevedono nuovi addensamenti sui settori orientali.
- Temperature: Le temperature rimarranno stazionarie, in linea con la media stagionale del periodo, senza picchi o cali significativi.
- Venti e mari: I venti soffieranno da deboli a moderati, con direzione variabile. I mari risulteranno generalmente poco mossi, ideali per la balneazione.
Lascia un commento