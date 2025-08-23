Ragusa – Giornate di mare all’insegna dell’inclusione. “In acqua con il cuore leggero e il mare che ci abbraccia”: questo il motto che ha accompagnato le straordinarie giornate a mare organizzate dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa. Un’iniziativa promossa con entusiasmo per regalare ai propri associati momenti di spensieratezza e libertà, immersi nella bellezza della natura e nel calore della condivisione. Il gruppo giovani dell’Uici Ragusa si è lasciato trasportare dallo spirito libero che solo il mare sa evocare.

“Tra una risata e l’altra, ci troviamo già immersi tra le onde”, raccontano alcuni partecipanti, descrivendo un’atmosfera carica di energia travolgente. Nonostante il mare leggermente mosso, la voglia di divertirsi non ha conosciuto ostacoli: tuffi gioiosi, sorrisi contagiosi e quella sensazione di sole sulla pelle che rende l’estate ancora più speciale. Salvatore Albani, presidente dell’Uici Ragusa, ha sottolineato l’importanza di queste giornate: “Non si tratta solo di trascorrere qualche ora al mare, ma di vivere esperienze che rafforzano il senso di comunità e abbattono barriere. Vedere i nostri giovani ridere, condividere e sentirsi liberi è la testimonianza più bella del valore di queste iniziative”. Il vento tra i capelli e l’eco delle onde che chiamano: così si vive l’estate con l’Uici Ragusa, dove ogni tuffo diventa un simbolo di inclusione e gioia senza confini.