La Rottamazione quinquies, uno dei provvedimenti fiscali più attesi, si prepara a fare il suo ingresso nella prossima Legge di Bilancio. Questa volta, però, le regole cambieranno. Il governo punta a una sanatoria più rigorosa, che offra un’opportunità a chi è in reale difficoltà, ma al contempo escluda i cosiddetti “furbetti” che in passato hanno approfittato delle agevolazioni senza mai saldare i conti.

Chi potrà accedere e le principali novità

La nuova rottamazione non sarà aperta a tutti. Potranno aderire solo i contribuenti con debiti a ruolo che non hanno pendenze relative a vecchie sanatorie. Saranno esclusi i “rottamatori seriali”, ovvero chi ha già aderito a condoni precedenti senza aver rispettato i pagamenti.

Le condizioni, tuttavia, si preannunciano molto più vantaggiose:

Rateizzazione lunga: il piano di pagamento potrà estendersi fino a 10 anni , con un massimo di 120 rate mensili.

il piano di pagamento potrà estendersi fino a , con un massimo di 120 rate mensili. Niente sanzioni: si pagherà solo il capitale dovuto, senza interessi né sanzioni.

si pagherà solo il capitale dovuto, senza interessi né sanzioni. Flessibilità: si potrà saltare fino a 8 rate non consecutive senza perdere il beneficio.

si potrà saltare fino a senza perdere il beneficio. Anticipo per i grandi debitori: per i debiti superiori a 50.000 euro, potrebbe essere richiesta una prima rata obbligatoria più consistente come garanzia di serietà.

Saldo e stralcio per i debiti più piccoli

Per i contribuenti con debiti di importo ridotto, il governo sta valutando anche una misura di saldo e stralcio o di cancellazione automatica. Se approvata, questa opzione permetterebbe di annullare le cartelle sotto una certa soglia, alleggerendo subito la posizione dei debitori.

Tempistiche e consigli utili

La Rottamazione quinquies dovrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio 2026 e diventare operativa tra la primavera e l’estate dello stesso anno. I contribuenti interessati avranno diversi mesi per valutare la loro posizione. È consigliabile non aspettare l’ultimo minuto per presentare la domanda, al fine di evitare intasamenti e difficoltà.

In sintesi, la nuova rottamazione si configura come un aiuto concreto per chi vuole davvero mettersi in regola, ma con regole più rigide per garantire equità e serietà.