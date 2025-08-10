Modica – Ordinanza di sospensione dei lavori di edilizia privata nel centro storico e nelle località balneari di Marina di Modica e Maganuco. E’ stata emanata dal sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “Ho emanato l’ordinanza per la sospensione dell’attività edilizia privata e dei lavori rumorosi nel centro storico cittadino e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco da lunedì 11.08.2025 a lunedì 18.08.2025 compresi. Con l’approssimarsi del Ferragosto, – spiega il sindaco di Modica – la contestuale crescita di presenze soprattutto nel centro storico e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco e con l’intento di trascorrere questo periodo nella massima vivibilità e quiete, ho ritenuto opportuno adottare l’ordinanza che servirà ad eliminare fonti di rumore fastidiose che possono condizionare il periodo di relax.

La presenza di cantieri edili in queste zone della Città, mal si concilia con il periodo in questione e, una volta valutata l’opportunità di sospendere temporaneamente i lavori edili, ho ritenuto emettere apposita ordinanza a tutela della tranquillità e del riposo e più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana. Sono dunque sospesi i lavori in tutti i cantieri di edilizia privata nel centro storico di Modica e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco e si fa obbligo di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le aree di suolo pubblico (marciapiedi, strade, etc) eventualmente occupate per attività edilizie e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso. Sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste. Eventuali deroghe possono essere concesse solo per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e richieste e debitamente motivate”.