Scicli – Un grande e tradizionale evento per tornare tra i siti culturali fruibili del territorio di Scicli. Dopo la riapertura alle funzioni religiose dello scorso maggio, l’Eremo delle Milizie ospita nuovamente un evento culturale di spessore come l’annuale Trekking Estivo di EsplorAmbiente, alla sua edizione numero XVIII, lunedì 11 agosto. Per l’occasione, la storica associazione sciclitana si avvarrà di due compagni d’eccellenza: Tanit Scicli e il Centro Studi e Documentazione Città di Scicli.

Raduno fissato alle 17.30 presso Via Roba Delle Navi a Donnalucata e partenza alle ore 18.00 per un semplice percorso di tre chilometri nella campagna sciclitana, condotto da EsplorAmbiente, che arriverà all’Eremo dove Tanit Scicli e il Centro Studi, insieme a Padre Ignazio La China, storico e custode dell’Eremo di proprietà del Comune di Scicli, illustreranno ai visitatori la storia e le bellezze artistiche di questo secolare luogo di culto.

All’Eremo gli ospiti avranno anche il piacere di ascoltare una piccola lezione di falconeria da parte dell’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, seguita da una spettacolare esibizione di rapaci diurni e notturni come la Poiana di Harris e il Barbagianni che lascerà a molti un ricordo indelebile del Trekking delle Milizie 2025.

TREKKING DELLE MILIZIE 2025

XVIII TREKKING CITTADINO – IL CONVENTO DELLE MILIZIE

Lunedì 11 agosto 2025

Raduno 17:30 – partenza 18:00

Dove: Via Roba delle Navi (Mercato Vecchio) – Donnalucata, Scicli (RG)

Quota di iscrizione 12,00 euro (gratis per i bambini con età inferiore a 11 anni)

Consigli utili:

Abbigliamento: scarpe da trekking o comunque comode, acqua da bere

Grado di difficoltà: basso

Per info 333 8070559 – 338 3610389 – 338 861 4973