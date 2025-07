Modica – L’Avimecc Modica chiude con un grande colpo il suo mercato estivo in entrata. L’operazione più attesa che completa il roster a disposizione di coach Enzo Distefano, infatti, porta all’ombra del Castello dei Conti l’opposto Leonardo Lugli. Un colpo da 90 che rende ancora più competitivo e futuribile una squadra che vuole alzare ancora di più l’asticella rispetto alle scorse stagioni disputate in serie A3.

Originario di Mantova, il classe 1998 è alto 200 centimetri e arriva nella città della Contea dopo l’esperienza partenopea con la Gaia Energy Napoli. Lugli vanta esperienze anche in A2 con l’Aurispa Alessano e Pag Taviano e in A3 con le maglie di Shedirpharma Massa Lubrense, Geetit Bologna e Leo Shoes Casarano. Nel suo palmares anche una Junior League vinta nel 2017.

Lugli è un opposto di grande fisicità dotato di grande elevazione risultando così difficile da fermare anche per i muri più dotati del campionato di Terza Serie e arriva a Modica per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

“Sono molto contento di entrare a far parte del progetto Avimecc Modica – sono queste le prime parole da giocatore biancoazzurro di Leonardo Lugli – perchè sono venuto a giocare a Modica da avversario non è stato per niente facile sia per le difficoltà della trasferta, sia per l’ambiente “tosto” che ho sempre trovato al “PalaRizza” e quindi entrare a far parte di un ambiente così coeso mi rende felice. Ho accettato subito la proposta perchè mi sono sentito sin dalle prime chiamate ben voluto e cercato e coach Distefano ha avuto un ruolo chiave perchè è una persona che stimo molto a prescindere del mio percorso avendolo conosciuto da avversario e ora sono contento di iniziare a lavorare con lui. Conosco bene i miei nuovi compagni di squadra avendoli affrontati da avversari e avendoli studiati mi sembrano tutti agguerriti e con voglia di fare e sono riusciti a trasmettermi la “fame” di cui ho bisogno per fare bene.

Modica -continua – ha sempre disputato grandi campionati, soprattutto nelle ultime stagioni, ma credo che nel prossimo campionato nessuno posso permettersi di fare conti perchè la regular season sarà cortissima e il livello della serie A3 è veramente alto e si sta alzando sempre di più e particolarmente quest’anno con squadre che annoverano grandi nomi e organizzate e attrezzate sotto tutti i punti di vista. Dovremo pensare settimana per settimana cercando di essere agguerriti da subito e non lasciare nulla al caso, poi a fine stagione tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati. I miei obiettivi personali per la prossima stagione -conclude il nuovo opposto dell’Avimecc Modica – collimano e rispecchiano quelli dei coach e della società, vale a dire migliorare sempre di più e di fare un upgrade negli allenamenti della settimana e in ogni partita. Punteremo sempre a dare il massimo sempre sia in campo, sia fuori”.

Uno di quelli a volere fortemente Leonardo Lugli alla sua corte è stato senza dubbio coach Enzo Distefano, anche in questo caso accontentato dalla dirigenza biancoazzurra che ha assecondato le sue richieste.

“Sono molto soddisfatto dell’arrivo a Modica di Leonardo Lugli perchè è un giocatore che teniamo sotto osservazione da diverse stagioni – spiega il tecnico dell’Avimecc – Leonardo si è sempre messo in luce per le sue caratteristiche fisiche, inoltre è un gran saltatore e sa colpire la palla ad altezze importanti e difficili da contenere. Con i suoi numeri e le sue statistiche ha dato sempre dimostrazione di essere un’atleta importante per la categoria e di essere ambito da squadre che puntano in alto, anche se le sue ultime stagioni non sono state fortunate. Quando l’ho chiamato gli ho proposto una nuova sfida invitandolo a confrontarsi in un contesto e una società ambiziosa e con un roster di buon livello in cui lui a mio parere starà benissimo. Sono certo che avremo in lui un vero trascinatore sia in campo che fuori. Ambisco a farlo diventare un vero leader e protagonista di questa stagione e credo che la società abbia fatto bene a puntare su di lui che sono certo che a Modica potrà esprimersi al meglio con l’Avimecc Modica. Non vedo l’ora di poterlo finalmente allenare dopo averlo corteggiato per qualche anno. Ci siamo già sentiti più volte per programmare la stagione estiva e l’inizio della preseason e non vedo l’ora di cominciare insieme a lui e ai suoi compagni di squadra a lavorare per inseguire insieme i nostri obiettivi”.