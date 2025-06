Comiso – La Camera di Commercio del Sud Est ha anticipato alcune novità sulle nuove rotte con avviso pubblico. Si tratta delle compagnie aeree Volotea che ha avviato una rotta già operativa da questa estate per Lille, Wizz Air Hungary che attiverà una rotta stagionale per Katowice, Wizz Air Malta che introdurrà una rotta annuale per Tirana, Easy Jet che attiverà una rotta per Nizza e una per Basilea. Dichiarazioni del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“La notizia appena diffusa dalla Camera di Commercio del Sud Est, stazione appaltante per quanto riguarda i 9 milioni del prossimo triennio 2025/27 messi in campo dalla regione, ci soddisfa particolarmente perchè ci dà non solo collegamenti nuovi, ma consolida due collegamenti già attivi dall’aeroporto di Comiso, rendendoli di fatto continuativi per tutto l’anno, facendo si che si possa realmente programmare un marketing del territorio presso le catchment area dei rispettivi aeroporti di partenza. Ora, è il momento che la provincia di Ragusa, non solo come ente di area vasta, ma come contenitore di tutti gli attori portatori di interesse del turismo, possa situare il sud est nell’immaginario di tali utenti come luogo di grande attrattività per i turisti e i visitatori. Nel frattempo, aspettiamo che il 14 luglio scada il bando per la continuità territoriale che garantirà connessioni giornaliere, due per Roma andata e ritorno, e una per Milano andata e ritorno, e intanto andremo a consolidare il rapporto con Volotea che aveva già offerto un collegamento con Verona per il bando del LCC. Ma già dalla prossima settimana daremo novità per quanto riguarda il bando con i tre milioni di euro degli ex fondi Insicem del LCC.

Va precisato che i fondi della regione, cioè i 9 milioni di euro spalmati nel triennio 2025/27 sono stati stanziati solo all’inizio del 2025 dalla Regione con l’approvazione della legge finanziaria regionale, tenendo comunque presente che per la validazione della stessa e per l’incardinamento di tutto un procedimento di bando a livello europeo, sono stati necessari tutti questi mesi. Naturalmente, è fermo intento quello di coinvolgere la camera di Commercio, di concerto con il Libero Consorzio Comunale e con la Sac, a mettere in atto ogni tipo di strategia possibile al fine di utilizzare al meglio tutto l’intero contributo straordinario dei 9 milioni con rotte che possano arricchire ancora di più le connessioni del nostro aeroporto, e ancor più stimoliamo la CanCom al fine di utilizzare i fondi residui per fare dei contratti molto più veloci su rotte che tradizionalmente erano molto trafficate da Comiso come ad esempio la Germania, il Belgio e, perchè no, l’Inghilterra e l’Irlanda” .