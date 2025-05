Caltanissetta – “Essere presente oggi a questa conferenza stampa, in veste di sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, è per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione” – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro, intervenendo in occasione della presentazione del Torneo Internazionale Città di Caltanissetta.

La conferenza stampa di presentazione dell’ITF maschile da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta “Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” in programma dall’1 all’8 giugno al Tc Caltanissetta, è stata ricca di buon auspici. Oltre al primo cittadino del capoluogo nisseno, l’assessore allo sport Toti Petrantoni, molti componenti della Giunta, il presidente de la BCC “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo Salvatore Saporito, il presidente del Tennis Club Caltanissetta Claudio Miccichè ed il presidente regionale della FITP Sicilia il nisseno Giorgio Giordano. Da segnalare anche la presenza dei due deputati regionali Michele Mancuso di Forza Italia e Salvatore Scuvera di Fratelli d’Italia.

Tesauro ha poi sottolineato: “Abbiamo voluto sostenere questo evento sportivo per due motivi fondamentali: da un lato, crediamo profondamente nel valore educativo dello sport, capace di insegnare ai giovani a gestire la vittoria e ad accettare la sconfitta; dall’altro, riconosciamo il potenziale di crescita che questo torneo rappresenta per la nostra città. Questo è solo l’inizio siamo pronti a rafforzare il nostro supporto già dal prossimo anno, con investimenti maggiori per migliorare ulteriormente la qualità del torneo”.

Nell’entry list troviamo in vetta un tris di italiani: Andrea Picchione (407 al mondo, best ranking 331, che nel 2024 si è aggiudicato due ITF M25, Lesa e Santa Margherita di Pula), Gabriele Piraino (reduce dai successi in questa stagione dell’M25 di Santa Margherita di Pula e dell’M15 di Antalya in Turchia) che ha partecipato alle qualificazioni degli internazionali di Roma 2025, e Stefano Napolitano che vanta un best ranking Atp da 121. Molto carico anche Gianmarco Ferrari che nella scorsa edizione del torneo nisseno è stato sconfitto in finale e che vuole ottenere la sua rivincita sportiva. Nota a parte per Luca Potenza, numero 5 del tabellone, “beniamino” di casa che ha trascorsi nelle squadre del circolo, in crescita dopo la recente vittoria all’M15 di Monastir.

Wc di gran livello: una a Vito Darderi, talentuosissimo 17enne, pilastro delle nazionali giovanili, best ranking 104 nella classifica ATP Junior. Il fratello Luciano è nella top 50 Atp.

L’assessore allo sport Toti Petrantoni: “Non mi sembra casuale che questa conferenza si svolga il 23 maggio che per la Sicilia è una data ricca di significati, importante, che segna la nostra identità. Noi come Amministrazione siamo consapevoli che la nostra identità passa da manifestazione di eccellenza come il torneo internazionale di Tennis che sosteniamo e ci impegniamo a sostenere ancor di più in futuro”

“La Bcc Toniolo”, dichiara il Presidente Salvatore Saporito, festeggia questo anno i 130 anni dalla propria fondazione. Sin dal 1895 la Banca restituisce, In tutti i propri comuni di insediamento il valore della propria presenza creando opportunità di sviluppo ed inclusione non solo economica ma anche sociale e culturale. Il sostegno al tennis Club nell’organizzazione del Torneo Internazionale Trofeo Bcc dimostra la vicinanza della nostra Banca alla città di Caltanissetta nella quale, a breve, inaugureremo la Filiale di Via Libertà che abbiamo sottoposto ad un restyling per creare ambienti ancora più dedicati alle attività di assistenza e di consulenza verso i nostri clienti”.

Il presidente del TC Caltanissetta, Claudio Miccichè: “Non è manieristico, ma lo faccio quasi con emozione. Ringrazio l’amministrazione di Caltanissetta, gli sponsor, i soci: questo è un punto di partenza. Vogliamo far bene in questo 2025, offrire agli sportivi, ai siciliani, ai nisseni, una manifestazione di prestigio che possa coniugare al meglio sport e socialità. La vicinanza della città e dei nostri concittadini, il loro entusiamo, sono propellente indispensabile e sostegno al nostro impegno attuale ed alla volontà di crescere nei prossimi anni, per tornare ai fasti del Challenger”.

Turbinio di emozioni che hanno travolto anche il presidente della FITP Sicilia, il nisseno Giorgio Giordano: “Come faccio a nascondere le mie emozioni? Sono un socio storico di questo circolo, sono stato il direttore del torneo per 20 anni, rivedere fiorire questa manifestazione è travolgente. Come federazione siamo in grande crescita come società, siamo la seconda per tesserati dopo il calcio, stiamo beneficiando dell’effetto Sinner. Ho la certezza che questa edizione regalerà grandi incontri ma, sono ancor più sicuro che il futuro di questo circolo e di questo trofeo sono rosei”.

Tutti invitati a vivere l’emozione del grande tennis al TC Caltanissetta dall’1 all’8 giugno. Un’occasione imperdibile, ingresso gratuito, per assistere ad incontri di altissimo livello, scoprire nuovi talenti e vivere l’atmosfera unica di un evento internazionale.