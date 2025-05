Ragusa – “Davanti alla morte, dove tutto sembra finire, si riceve la certezza che, grazie a Cristo, alla sua grazia che ci è stata comunicata nel Battesimo, “la vita non è tolta, ma trasformata”, per sempre. Nel Battesimo, infatti, riceviamo il dono di una vita nuova, che abbatte il muro della morte, facendo di essa un passaggio verso l’eternità. La testimonianza più convincente di tale speranza ci viene offerta proprio dai martiri, e segnatamente da San Giorgio che, saldo nella fede in Cristo risorto, ha preferito rinunciare alla vita stessa di quaggiù pur di non tradire il suo Signore, nella certezza di entrare in tal modo nella eternità”.

E’ quanto afferma il parroco della chiesa Madre San Giorgio, il sacerdote Giuseppe Antoci, nel presentare i solenni festeggiamenti in onore del glorioso patrono di Ragusa che stanno per entrare nel vivo. Il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, dal canto suo sottolinea: “Ci apprestiamo a celebrare la solennità del nostro patrono, San Giorgio martire, testimone luminoso della fede e intrepido servitore di Cristo Signore. Questa festa, così profondamente radicata nel cuore di ogni ragusano, ci offre una occasione preziosa per fermarci, riflettere e volgere lo sguardo a questo grande santo che, con la sua vita, ci parla ancora oggi. San Giorgio, giovane e coraggioso, non esitò a donare tutto se stesso per amore di Cristo. Egli ci insegna la fedeltà incrollabile a Dio, che non si piega di fronte alle minacce e alle persecuzioni; ci mostra la fortezza d’animo che non si lascia intimorire dalle difficoltà, ma che sa affrontare le prove con fiducia e abbandono nelle mani del Signore; ci invita a vivere una carità operosa, che si fa attenzione concreta verso chi soffre, chi è solo, chi ha bisogno di una parola, di un gesto, di una carezza fraterna”.

Domani, mercoledì 21 maggio, dopo la recita del santo Rosario delle 18,30, alle 19, in chiesa Madre, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea La Terra con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Giuseppe artigiano di Ragusa. Dalle 19,30 alle 22, poi, è in programma l’adorazione eucaristica. Ieri sera, intanto, la santa messa è stata tenuta da don Filippo Bella con la partecipazione della comunità parrocchiale della Nunziata di Ragusa. Grande successo, nel frattempo, sta facendo registrare la mostra collettiva d’arte dal titolo “La speranza come orizzonte” che, nei giorni della festa, è ospitata nell’auditorium San Vincenzo Ferreri. Espongono Franco Baglieri, Salvatore Cacciaguerra, Silvio Rizzo e Patrizia Romano. “Nell’anno giubilare – è spiegato dagli organizzatori dell’appuntamento – Papa Francesco ci ha invitato a essere pellegrini di speranza capaci di recuperare il senso di fraternità universale, di non chiudere gli occhi davanti al dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di essere umani, ai numerosi profughi costretti ad abbandonare le loro terre”. La mostra è visitabile fino al 25 maggio dalle 10 alle 21.