La prossima scadenza della Rottamazione-quater è fissata al 31 maggio 2026 e riguarda i contribuenti in regola con i piani di definizione agevolata delle cartelle. Il termine coinvolge anche alcune categorie specifiche, tra cui i soggetti riammessi ai benefici previsti dalla normativa recente.

Il mancato pagamento entro i termini comporta la perdita delle agevolazioni e il ritorno integrale del debito, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

La gestione delle scadenze è disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che pubblica il calendario aggiornato delle rate e consente anche il pagamento online.

Dodicesima rata e calendario dei versamenti

La scadenza del 31 maggio riguarda la dodicesima rata della Rottamazione-quater, che scende a undicesima per i contribuenti residenti nei territori interessati dal cosiddetto “Decreto Alluvione”.

Stesso termine anche per chi è stato riammesso alla definizione agevolata con la Legge n. 15/2025, chiamato a versare la quarta rata.

Il sistema di definizione agevolata copre i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La misura consente di pagare il debito senza sanzioni, interessi di mora e aggio, limitando l’esborso a capitale, spese di notifica e procedure esecutive.

Tolleranza e conseguenze del ritardo

La normativa prevede una finestra di tolleranza di cinque giorni, oltre ai differimenti per festività. I versamenti saranno considerati validi se effettuati entro l’8 giugno 2026.

Oltre tale data, anche un pagamento parziale o tardivo determina la decadenza dai benefici. In quel caso, le somme già versate vengono considerate acconti sul debito complessivo.

Canali di pagamento e servizi online

Il pagamento può essere effettuato tramite banca, Poste Italiane, tabaccai, ATM abilitati e prestatori di servizi aderenti al nodo pagoPA. Disponibili anche i canali digitali e l’app Equiclick.

Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile recuperare i moduli di pagamento nell’area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Per imprese e professionisti restano valide anche le credenziali Agenzia delle Entrate.

Tra i servizi online figura anche “ContiTu”, che consente di selezionare solo alcune cartelle contenute nella comunicazione delle somme dovute.

Un calendario unico per più misure fiscali

L’ente ha reso disponibile uno scadenzario unico che raccoglie le rate della Rottamazione-quater, le posizioni riaperte e le nuove definizioni agevolate in arrivo. Uno strumento pensato per ridurre il rischio di ritardi nei pagamenti e semplificare la gestione delle scadenze fiscali.

Il calendario può essere salvato anche su dispositivi mobili e consente l’accesso diretto ai pagamenti.