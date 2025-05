Vittoria – Il ponte a Cammarana come strumento di attrazione turistica e utile per percorsi di viabilità che non creino disagi alla circolazione stradale di Scoglitti. La pensa in questi termini il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, dopo che ieri, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha tenuto un comizio sull’argomento, attaccando tutto e tutti. “Il sindaco Aiello, provocatore da decenni, rissoso nel midollo, dal punto di vista politico, dimostrando di non comprendere o, peggio ancora, facendo finta di non capire – sottolinea La Rosa – ha voluto proseguire nella propria sconclusionata azione di critica a prescindere senza poi portare alcun risultato concreto al territorio. Perché, invece, non parla delle lacune che vive la frazione?

Se guardiamo solo i numeri relativi alle presenze, possiamo dire che sono ottimi, ma purtroppo non possiamo affermare la stessa cosa per l’organizzazione, per i servizi, per il rispetto delle regole, dovuti ai molti comportamenti censurabili di certi individui. Accade, insomma, a Scoglitti”.

“Infatti – prosegue La Rosa – giungono lamentele di alcuni cittadini che, specie nei luoghi di maggiore afflusso, segnalano: auto e scooter che scorrazzano tra la gente, in barba ai divieti, approfittando dell’assenza di un minimo controllo delle forze di polizia. E poi auto parcheggiate ovunque, con noncuranza dei divieti, strade diventate come budelli, regole non rispettate e quindi segnali vari d’inciviltà”. “Invece di aprire dialoghi e trovare ragionevolmente obiettivi e soluzioni, invece di organizzare confronti e coinvolgere anche le organizzazioni di categoria – prosegue La Rosa – la linea è sempre la stessa. Rissa politica e dividere, non coinvolgendo il territorio”. Il segretario forzista continua sostenendo che “il centrodestra è l’unico che ha dimostrato impegno e seguito l’andamento di un iter, l’unico che ha una visione di sviluppo e territorio.

La sola visione che invece possiede Aiello è quella di non perdere il potere e la poltrona che ormai, sempre politicamente parlando, sembra gli sia andata alla testa, vista l’avanzata età che non lo porta ad essere lucido. Ieri, perché non diceva, invece, ai cittadini che cosa ha fatto finora? Perché non ha spiegato come ha sostenuto l’economia? Quando finiranno i lavori in corso che, se non conclusi in tempo, creeranno disagi alle attività in piazza e non solo? In ogni caso siamo dispiaciuti di questa situazione e di come le cose stiano procedendo. Solo calunnie e provocazioni: a che servono? Abbiamo assistito, purtroppo, a una serie di sperperi in seno all’ente locale e a una gestione della cosa pubblica fatta in malo modo. Aiello, piuttosto, utilizzi il suo buon rapporto con l’ente Provincia per ricercare le risposte che il territorio attende oppure dopo la elezione della neopresidente Schembari è cambiato qualcosa?”.