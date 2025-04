L’accredito dell’Assegno Unico Universale di aprile 2025 avverrà durante la settimana di Pasqua per i beneficiari che non hanno subito variazioni nella loro situazione familiare o reddituale. Chi ha presentato nuove domande o aggiornato l’ISEE potrebbe dover attendere alcuni giorni in più. Il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per il mese di aprile 2025 seguirà tempistiche leggermente diverse a seconda della situazione dei beneficiari.

Pagamenti in Settimana Pasquale per Situazioni Stabili:

I nuclei familiari che già percepiscono l’Assegno Unico e non hanno comunicato modifiche alla propria composizione o al proprio ISEE riceveranno l’accredito durante la settimana di Pasqua, mantenendo la consueta regolarità.

Attesa Prolungata per Nuove Domande e Aggiornamenti ISEE:

Chi ha presentato una nuova domanda per l’Assegno Unico o ha provveduto ad aggiornare l’ISEE potrebbe dover attendere alcuni giorni in più per ricevere il pagamento. L’INPS potrebbe scaglionare questi accrediti, con possibili slittamenti che potrebbero protrarsi anche nei mesi successivi, almeno fino a giugno 2025.

Novità su Importi, Maggiorazioni e Arretrati da Aprile:

Il mese di aprile introduce alcune novità riguardanti gli importi dell’Assegno Unico, in particolare legate all’aggiornamento dell’ISEE e alle nuove fasce di reddito. Sono confermate le maggiorazioni per le famiglie con più figli, per la presenza di figli disabili e per chi ha diritto a specifici bonus, come quello per il secondo percettore di reddito. In caso di ritardi o variazioni nei pagamenti, l’INPS si impegna a riconoscere gli eventuali arretrati nelle mensilità successive, garantendo la continuità dell’erogazione.

ISEE, Bonus e Importi: Informazioni Utili per le Famiglie:

L’aggiornamento dell’ISEE rimane un passaggio cruciale per la corretta determinazione dell’importo dell’Assegno Unico e per poter beneficiare delle maggiorazioni previste dalla legge. Da aprile, è importante ricordare che l’ISEE non includerà più i titoli di Stato fino a 50.000 euro, una novità che potrebbe portare a un aumento dell’importo per alcune fasce di reddito. Le famiglie con più di due figli o con situazioni particolari possono accedere a ulteriori bonus e maggiorazioni. In caso di dubbi o ritardi nei pagamenti, è sempre consigliabile consultare il portale INPS o rivolgersi ai patronati per una verifica della propria posizione e per ottenere informazioni aggiornate sull’Assegno Unico.