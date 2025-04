Ragusa – La senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia di Forza Italia, ha ufficializzato la nomina della dott.ssa Giusy Caccamo come nuova responsabile del Dipartimento per la provincia di Ragusa.

Giusy Caccamo, nata a Modica il 16 dicembre 1978, è presidente della Società Cooperativa Sociale “La forza della vita”, attiva dal 2014 nella gestione di strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, minori stranieri non accompagnati e case di riposo per anziani. Laureata in Scienze della Formazione, è esperta in criminologia e specializzata in mediazione interculturale.

«Ringrazio sentitamente la senatrice Daniela Ternullo per la fiducia accordata, così come il coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata e l’onorevole Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia. È per me un onore contribuire con impegno e responsabilità alle politiche per la famiglia nel nostro territorio», ha dichiarato la dott.ssa Caccamo.

A lei gli auguri della senatrice Ternullo. «Per conto di tutto il Partito di Forza Italia auguro alla dott.ssa Caccamo buon lavoro, consapevole che saprà valorizzare sul territorio tematiche di stretta attualità».