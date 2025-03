Comiso – Cresce l’attesa, in tutta la provincia iblea per un importante appuntamento relativo all’incerto futuro dell’aereo di Comiso. Infatti lunedì 24 marzo, alle 12, presso la sala Belgiorno della scalo intitolato a Pio La Torre, è prevista una conferenza stampa organizzata in occasione della pubblicazione dei bandi per la concessione dei contributi in favore delle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per lo scalo di Comiso.

Sarà un’occasione per parlare dei progetti per lo sviluppo dell’aeroporto ibleo e del ruolo strategico di Comiso per la regione.

Interverranno alla conferenza:

Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso

Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC

Si tratta, in pratica, dei bandi aperti alle compagnie aeree per la concessione dei contributi stanziati dalla Regione Siciliana, ovvero i 9 milioni in tre anni (3 milioni per anno) destinati ad incentivare nuove rotte e nuove presenze di compagnie aeree.