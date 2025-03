Ragusa – Dopo il successo del collegamento da Ragusa per il Carnevale di Chiaramonte Gulfi, il trasporto collettivo a chiamata Pulmì torna con una nuova iniziativa, questa volta dedicata a Giarratana. Sabato 22 e domenica 23 marzo, in occasione della festa patronale di San Giuseppe e delle Giornate FAI di Primavera, sarà possibile raggiungere comodamente il borgo montano ibleo con corse speciali in partenza da Ragusa con comodi orari e con un costo ridotto, appena 5 euro per andata e ritorno (occorre inserire il codice sconto in maiuscolo “PRIMAVERA” in fase di prenotazione).

Sabato 22 marzo il servizio sarà attivo dalle 15 alle 21 e domenica 23 marzo dalle 16 alle 23 per così consentire la partecipazione ad alcuni degli eventi più importanti previsti, sia per la festa di San Giuseppe che per le giornate Fai, come ad esempio l’incontro con lo scrittore e giornalista Toni Capuozzo, in programma sabato alle 18,30, o la tradizionale “cena” di San Giuseppe, prevista per le 17 di domenica per poi, a seguire, assistere alla processione serale delle 20,30 e ai fuochi d’artificio delle 22. Sarà inoltre possibile fruire i siti appositamente aperti per l’iniziativa del Fondo per l’Ambiente come il Museo Ibleo dell’Emigrazione e il Museo a Cielo Aperto, preziosi luoghi per conoscere degli usi, costumi e tradizioni della città.

Grazie a Pulmì chiunque potrà vivere appieno il nutrito programma senza doversi preoccupare di traffico e parcheggi. Di concerto con l’Amministrazione comunale di Giarratana e con gli altri organismi che organizzano le varie iniziative, si potrà in questo modo facilitare l’afflusso di visitatori, potenziando contemporaneamente la valorizzazione del territorio. Il servizio Pulmì, promosso da SVI.MED., L’Argent, Fondazione San Giovanni Battista e altri partner locali, con il sostegno della Fondazione con il Sud, è un innovativo servizio di trasporto pubblico collettivo a chiamata, unico nel suo genere in Sicilia. Per utilizzare il servizio, basta scaricare l’app Pulmì o visitare il sito www.pulmi.it, registrarsi alla Community e selezionare il punto di partenza e di arrivo. Si consiglia di prenotare in anticipo sia l’andata che il ritorno per garantire la disponibilità del posto in occasione del servizio speciale. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni per famiglie con bambini, è attivo anche il call center al numero 328.6678603 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.