COMISO – Due agenti della Polizia Locale sono rimasti feriti nel pomeriggio di ieri durante un controllo nel centro storico di Comiso. L’episodio è avvenuto mentre gli operatori stavano verificando la posizione di un uomo fermato alla guida di un ciclomotore privo di targa e, secondo quanto accertato dagli agenti, senza copertura assicurativa e senza patente di guida.

L’uomo, un cittadino straniero, è stato successivamente arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Secondo la ricostruzione fornita dal Comando di Polizia Locale, gli agenti avevano fermato il conducente nel centro storico della città per effettuare un controllo amministrativo sul mezzo.

Durante le verifiche, l’uomo non sarebbe stato in grado di esibire la documentazione richiesta dagli operatori. La situazione sarebbe poi degenerata quando il fermato avrebbe reagito con violenza nei confronti degli agenti impegnati nell’accertamento.

Nel corso dell’intervento il Commissario Capo Salvatore Giardina e l’Ispettore Capo Fabrizio Pagliari hanno riportato contusioni e ferite durante le operazioni necessarie per bloccare e ammanettare il soggetto.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, l’uomo è stato identificato attraverso le procedure di fotosegnalamento e deferito all’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.

Il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani hanno espresso vicinanza agli agenti coinvolti, ringraziandoli per il servizio svolto. In una nota hanno evidenziato di essere “Grati per l’aver anteposto l’ordine pubblico e la sicurezza alla propria incolumità”.