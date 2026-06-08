La Strada Provinciale 18 Vittoria-Santa Croce Camerina è tornata percorribile dopo un lungo periodo di chiusura. La riapertura riguarda uno dei collegamenti più importanti della provincia di Ragusa, utilizzato quotidianamente da lavoratori, studenti, aziende agricole e attività commerciali del comprensorio.

Il ripristino della viabilità consente di eliminare gran parte dei percorsi alternativi che negli ultimi anni hanno comportato tempi di percorrenza più lunghi e maggiori costi per gli utenti della strada.

Strada Provinciale 18, torna operativo un asse strategico

La riapertura del tratto della SP18 rappresenta un passaggio significativo per la mobilità tra Vittoria e Santa Croce Camerina, due centri strettamente collegati dal punto di vista economico, produttivo e sociale.

L’arteria provinciale è considerata una delle più trafficate dell’area sud-orientale della Sicilia e costituisce una via di collegamento essenziale anche per raggiungere le aree agricole, le aziende del comparto ortofrutticolo e le località costiere.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha definito l’intervento una risposta attesa dalla comunità locale.

“Accogliamo con grande soddisfazione la riapertura di questo importante tratto stradale, attesa da anni dalla nostra comunità. Si tratta di un intervento che restituisce sicurezza, efficienza e normalità a un collegamento strategico per il nostro territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato il percorso istituzionale che ha portato al completamento dell’opera, sottolineando il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, degli uffici tecnici coinvolti e delle figure che hanno seguito l’iter amministrativo e progettuale.

L’importanza della viabilità provinciale nel territorio ibleo

La provincia di Ragusa dispone di una rete stradale provinciale particolarmente estesa, fondamentale per collegare i principali centri urbani con le aree produttive agricole che rappresentano uno dei motori economici del territorio.

Secondo i dati del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la manutenzione delle infrastrutture viarie provinciali costituisce una delle principali competenze dell’ente, chiamato a garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti tra i comuni del territorio.

La riapertura della SP18 assume particolare rilevanza anche in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il traffico verso le località balneari della fascia costiera ragusana, comprese le aree vicine a Santa Croce Camerina e alla zona di Punta Secca.