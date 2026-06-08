Alle ore 13 di oggi viene riaperto al traffico il nuovo ponte sul fiume Ippari, lungo la strada provinciale 18 che collega l’area di Vittoria alla zona di Piombo. L’infrastruttura torna così percorribile dopo il completamento delle principali opere di messa in sicurezza e ricostruzione.
La riapertura segna un passaggio decisivo nel ripristino della viabilità su un’arteria considerata strategica per i collegamenti interni della provincia di Ragusa, soprattutto per i flussi legati ad agricoltura, trasporto merci e spostamenti quotidiani.
Secondo quanto comunicato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i lavori strutturali sono stati completati e resteranno da eseguire solo alcune opere di finitura, tra cui la segnaletica orizzontale e gli ultimi interventi tecnici di rifinitura.
Sul completamento dell’opera è intervenuta la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, sottolineando il valore del risultato raggiunto: “Con il completamento dei lavori principali sul ponte dell’Ippari raggiungiamo un risultato atteso da tempo dal territorio e compiamo un passo decisivo verso la definitiva normalizzazione della viabilità sulla SP 18. La scelta di riaprire il ponte nasce dalla volontà di restituire questa infrastruttura alla comunità”.
Le prossime settimane saranno dedicate al completamento delle attività residue e alla piena operatività dell’infrastruttura.