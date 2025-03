Modica – Sono i particolari a fare la differenza tra una buona e un’ottima raccolta differenziata di carta e cartone. Tra questi, ad esempio, il corretto conferimento dei cartoni per bevande, imballaggi composti prevalentemente di carta (75%) ma anche di polietilene (20%) e alluminio (5%) che vanno conferiti con la carta. È in cartiera, infatti, che avviene il loro riciclo. Un’informazione semplice e che Comieco (Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi a base Cellulosica) rafforza con la campagna “Nella cartaaaaaa? Sì!” al via in questi giorni a Siracusa e nei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Ferla, Francofonte, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Rosolini, Sortino e Modica e che proseguirà fino a fine marzo.

Un’occasione per tenere alta l’attenzione sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone alla luce della capacità dell’impianto Ecomac, destinatario della raccolta differenziata fatta dai comuni del siracusano e Modica, di selezionare automaticamente i cartoni per bevande mediante un apposito selettore ottico, per valorizzarne tutte le componenti e farli tornare a nuova vita attraverso il riciclo.

Dopo essere stati selezionati e pressati in balle, i cartoni sono destinati alla cartiera per la produzione di nuova carta mentre la componente di plastica e alluminio verrà destinata come materia prima per altri utilizzi industriali. Il focus principale della campagna sono i cartoni per bevande, imballaggi preziosi che non devono mai essere lasciati nell’indifferenziato ma inseriti nei bidoni e cassonetti della carta con altri imballaggi di carta e cartone, giornali e riviste.

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia del Comune di Modica: “Da tempo la nostra Città ha sposato politiche virtuose di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e, soprattutto, buone pratiche per fare in modo che le prossime generazioni possano godere di una città migliore e più vivibile. Il recente riconoscimento confermato di Modica comune Plastic Free o la Bandiera blu, attestato che le nostre sono scelte che vanno nella giusta direzione. Per questo, sosteniamo convinti questa campagna promossa da Comieco e siamo pronti, in questo senso, ad ogni azione che serva ad informare le nostre concittadine e i nostri concittadini perché ‘Nella cartaaaaaaaa? Si!’ sia una campagna diffusa quanto più capillarmente possibile e ad ogni livello. La conoscenza e la consapevolezza, in questo caso, appaiono la strada migliore da percorrere per raggiungere il risultato di un riciclo necessario, utile e una migliore vivibilità presente e futura”.

“Si tratta di una articolata campagna di comunicazione perché le famiglie ma anche i gestori dei bar e della ristorazione mettano nella raccolta differenziata della carta tutti gli imballaggi compositi come quelli per il latte, succhi di frutta e altri alimenti”, spiega Roberto Di Molfetta, Vicedirettore Comieco. “L’Italia è già tra i campioni europei del riciclo di carta e cartone e puntiamo a raggiungere il nuovo obiettivo europeo di riciclo di questi particolari imballaggi con l’aiuto dei comuni e gestori del servizio di raccolta differenziata e tutti i consumatori che la fanno ogni giorno.

La campagna in corso intende contribuire a far crescere la raccolta differenziata di carta e cartone migliorandone la qualità e incrementando i corrispettivi economici già riconosciuti dal Consorzio ai convenzionati. La raccolta differenziata di carta e cartone vale tanto e nello specifico nel 2024 Comieco ha riconosciuto ai comuni coinvolti in questa campagna oltre, 1,1 milioni di euro e garantito il riciclo di oltre 13mila tonnellate di carta e cartone”.