Scicli – L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, a Scicli per presentare il bando da 135 milioni dedicato alle imprese turistiche. L’esponente del governo Schifani ha partecipato al convegno organizzato dalla Cna territoriale di Ragusa, che ha voluto fortemente la presenza dell’istituzione regionale, con la collaborazione del Comune di Scicli, rappresentato dal sindaco Mario Marino, presente il presidente del gruppo parlamentare di FdI all’Ars, on. Giorgio Assenza. Il bando mette a disposizione i fondi Fsc per aiutare le imprese a ristrutturare e ammodernare le loro strutture ricettive e a realizzare nuovi posti letto riconvertendo immobili abbandonati e non utilizzati.

L’assessore Amata si è detta molto soddisfatta di una iniziativa caratterizzata, soprattutto, dalla presenza di addetti ai lavori, consulenti e tecnici dei Comuni, oltre che di altri due sindaci della provincia, il primo cittadino di Santa Croce, Peppe Dimartino, e la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, assieme a vari consiglieri comunali. La Cna era rappresentata dal presidente territoriale Giuseppe Santocono e dal segretario Carmelo Caccamo, oltre che da Giampaolo Miceli, componente del Cda di Uni.Co., il consorzio fidi legato all’associazione di categoria il cui ruolo di accompagnamento alle imprese, in questo contesto, e non solo, diventa essenziale (nella foto in alto da sinistra Assenza, Santocono, Marino, Amata, Caccamo, Campo e Miceli).

“Riguardo alla dotazione finanziaria, pungolata anche da noi – sottolineano Santocono e Caccamo – l’assessore Amata ha spiegato che si valuterà il numero delle istanze presentate per capire se esistono le condizioni per incrementare i fondi a disposizione. E, comunque, è la prima volta che, per quel che concerne il turismo, sono impiegate risorse così importanti a favore delle strutture ricettive”. Il presidente Santocono, nello specifico, ha ribadito, strettamente correlate allo sviluppo turistico, alcune questioni importanti come quella concernente la necessità di potenziare l’aeroporto di Comiso da un lato e dall’altro di completare il lotto autostradale Modica-Scicli.

La Cna, infatti, ha spiegato che si tratta di infrastrutture necessarie per far sì che il bando possa essere utilizzato nella sua pienezza, senza cui non avrebbe senso, per gli operatori economici del settore, procedere ad effettuare investimenti specifici.Il convegno, che ha avuto connotati informativi, si è caratterizzato soprattutto per le risposte fornite agli operatori del settore da parte della stessa assessora oltre che dal capo della sua segreteria tecnica, Bernardo Campo, per non parlare dell’on. Assenza che ha puntualizzato quali possono essere le ricadute per le piccole e medie imprese del territorio.

Si parla di correggere il tiro quando è necessario, come accade, ad esempio, per la questione dei balneari. A tal proposito l’on. Assenza si è detto disponibile per farsi portavoce di tali esigenze nei confronti dell’assessore regionale al ramo, Giusi Savarino, così da trovare le opportune soluzioni a un problema che rischia di frenare il rilancio del comparto.

L’assessore Amata ha sottolineato che il bando sarà aperto non più tardi del primo di giugno per poi prevedere la chiusura intorno a metà settembre. Da qui le ragioni del tour che sta conducendo in varie zone della Sicilia, anche per raccogliere gli umori dai territori.La Cna ha chiarito che, sul piano della definizione degli asset strategici, quello turistico assume un ruolo preponderante visto che, tra l’altro, Cna si è soprattutto caratterizzata per il turismo esperienziale, circostanza che fa sì che in questo ambito insistano numerose realtà importanti. In più, la Cna ha voluto evidenziare perché è stata scelta Scicli per un incontro del genere. “Il motivo – ancora Santocono e Caccamo – risiede nel fatto che qui il turismo è portato avanti con un certo criterio, come testimonia, tra l’altro, l’esperienza ventennale dell’albergo diffuso. Tra l’altro, è una realtà urbana, sul fronte dell’accoglienza dei visitatori, che dal centro storico sino alla fascia costiera ha il suo perché, rispettando pienamente, altresì, l’habitat naturale.

Una punta avanzata, dunque, la città di Scicli, nel panorama turistico isolano, sia sul fronte alberghiero che su quello extralberghiero”. La location della chiesa di Santa Teresa, tra l’altro, ha permesso alla Cna di condurre l’assessore Amata a visitare il commissariato di Montalbano, vale a dire il palazzo di Città, luogo iconico per tutti i visitatori che arrivano da ogni dove. Un ringraziamento, poi, la Cna lo ha rivolto, in particolare, al sindaco Marino per avere saputo calibrare l’accoglienza degli ospiti nella maniera più puntuale possibile.