Scicli – Si gioca sabato la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B Drago con lo Scicli Social Club impegnato in trasferta sul campo del Girgenti, terzo in classifica ad un solo punto dalla seconda e quattro dalla prima. Un match più che difficile che sicuramente non tradirà le attese, anche se la differenza dei punti in classifica è ragguardevole, 24 punti per i padroni di casa e 12 per i gialloverdi. I ragazzi di Ammatuna, che hanno cominciato il 2025 con il miglior piglio, vengono da una sconfitta casalinga e vogliono dimostrare di giocarsela senza alcun timore.

Lo stop amaro per la prestazione incolore di domenica scorsa ha fatto scattare in tutti una reazione di carattere, anche, se il periodo delle festività carnevalesche non ha permesso di allenarsi con compattezza.

La squadra agrigentina guidata da un allenatore esperto come Lillo Gelo punterà su un gioco di squadra ben collaudato, come si è potuto notare nella gara di andata, facendo leva sulle individualità di spicco che possono fare la differenza nei momenti decisivi della gara. “Veniamo dalla sconfitta con l’Aretusa dove abbiamo moltissime colpe – commenta Luca Ammatuna -. Sabato sul campo del Girgenti, squadra tenace e battagliera, non sarà facile, ma dobbiamo mettercela tutta mandando in archivio il passo falso”.

Fischio d’inizio alle 18,30, arbitra la coppia Tilaro-Cardaci.