Ragusa – Oggi, 27 febbraio, l’assessora alla Tutela Animali, Catia Pasta, ha consegnato in comodato d’uso gratuito alla dott.ssa Daniela Bocchieri un’area di proprietà comunale in zona Carmine, destinata a collocare e mettere in sicurezza la colonia felina 251/19, di cui la dott.ssa Bocchieri è referente.

“La decisione – ha dichiarato l’assessora Pasta – nasce per due ordini di motivi: tutelare la colonia che insiste in questo quartiere del Centro e migliorare la convivenza tra gli amici felini, gli studenti dell’Istituto Scolastico CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e i residenti del Carmine.

Avendo a disposizione questo terreno in una zona limitrofa ma allo stesso tempo defilata, abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta della referente della colonia felina, con la convinzione che questo provvedimento porterà ad un maggior decoro di tutta l’area e a una migliore tutela della colonia stessa, concretizzando un atto di indirizzo della Giunta municipale promosso dal mio predecessore.

Si tratta di una prima sperimentazione, sulla base della quale valuteremo la possibilità di rendere altre aree comunali, attualmente inutilizzate, fruibili ai referenti delle colonie feline.

Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, la dott.ssa Bocchieri per l’interesse e l’impegno mostrato nella presa in carico di questi amici gatti, e l’ex assessore Andrea Distefano che aveva iniziato a dare vita ad una serie di iniziative sperimentali”.