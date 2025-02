La Rottamazione Quater riapre i termini fino al 30 aprile 2025 per i contribuenti “decaduti”, ovvero coloro che avevano aderito alla sanatoria ma non sono riusciti a pagare le rate. Questa nuova opportunità è stata introdotta dal decreto legge Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Chi può beneficiare della riapertura: decaduti dalla Rottamazione Quater

La misura si applica esclusivamente ai debiti già inclusi in un piano di pagamento della Rottamazione Quater, per i quali non sono state versate una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, o per i quali il pagamento è stato effettuato in ritardo o per un importo inferiore al dovuto.

Come presentare domanda di riammissione: modalità e scadenze

I contribuenti interessati devono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Modalità di pagamento: scadenze e interessi

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in un massimo di 10 rate consecutive, con scadenze specifiche tra il 2025 e il 2027. Sulle somme dovute saranno applicati interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: importi e scadenze

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’importo complessivo delle somme dovute e le scadenze delle singole rate.