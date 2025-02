Ragusa – Portare in Sicilia i protagonisti del dibattito economico e sociale e avviare un confronto con il territorio è l’obiettivo del roadshow organizzato da Banca Agricola Popolare di Sicilia e Arca Fondi SGR. I diversi appuntamenti nell’isola saranno condotti da Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS e Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR con l’obiettivo di stimolare una riflessione matura sulla situazione economica, in particolare del Sud, a partire dal contesto globale odierno.

Il ciclo di incontri prenderà il via il 26 febbraio a Catania con la testimonianza di Francesco Billari, Rettore dell’università commerciale Luigi Bocconi che approfondirà alcuni fenomeni ben noti nel Sud come l’inverno demografico e la fuga di cervelli con il tentativo di poter invertire questa rotta grazie ad un approccio demografico.

Il 6 marzo ad Agrigento e il giorno seguente a Ragusa Paolo Magri, Managing Director e President Advisory Board ISPI, analizzerà i più ampi scenari geopolitici e le nuove forze di potere per poi spiegarne i cambiamenti e le grandi rivoluzioni che impattano sull’economia quotidiana delle famiglie italiane.

A chiudere il ciclo di incontri l’appuntamento a Palermo dell’11 marzo con il manager e banchiere Alessandro Profumo, Presidente dell’advisory board di Rialto Ventures con lunga esperienza alla guida di Monte dei Paschi di Siena, UniCredit e Leonardo. Dal grande risiko bancario che si sta delineando in queste settimane all’importanza delle banche del territorio, l’incontro sarà volto a delineare il ritratto della Banca di domani in un’ottica di difesa europea.

“Scambiare idee, contribuire ad un confronto sulla situazione economica attuale e in particolare sulle sfide necessarie per lo sviluppo del Sud, ancora di più adesso che BAPS è diventata la banca di tutti i siciliani” dichiara, Saverio Continella A.D. della Banca Agricola Popolare di Sicilia “Con questo auspicio, BAPS insieme ad un partner autorevole come Arca Fondi SGR sono felici di ospitare personalità importanti nel panorama bancario ed economico. Una banca di prossimità che si prodiga con tutti gli strumenti possibili a sviluppare un pensiero utile a interpretare le sfide del nostro tempo e a guidare lo sviluppo delle imprese siciliane”.

Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR “Lo scenario socio-economico che viviamo presenta molte sfide: oltre alle guerre, anche macrofenomeni come il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione hanno grandi impatti sulla nostra economia e, di conseguenza, sul nostro futuro. Basti pensare al sistema previdenziale, la cui sostenibilità è a rischio stante le condizioni attuali.

Un elemento fondamentale per risolvere questa situazione è avere cittadini consapevoli e informati, che sappiano assumere scelte responsabili e lungimiranti, nell’interesse loro e di tutta la comunità. Ed è per questo che Arca Fondi SGR è impegnata, in qualità di partner storico di BAPR, in questa importante iniziativa, che coinvolge personalità di spicco della vita economica del nostro Paese”.