La Sicilia si prepara ad affrontare un weekend di forte maltempo a causa dell’arrivo di un vortice ciclonico afro-mediterraneo. Le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia annunciano un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì 7 febbraio ma con forti temporali previsti soprattutto per sabato e domenica.

Il vortice ciclonico, di matrice afro-mediterranea, porterà con sé piogge intense, forti venti e un calo delle temperature. L’allerta meteo per il maltempo in Sicilia è massima soprattutto per le zone costiere e montuose, dove si potrebbero verificare allagamenti e frane.

Le immagini satellitari pubblicate da Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto) mostrano chiaramente l’arrivo del maltempo, con particolare attenzione alla parte sud-orientale dell’isola, che interesserà le province di Ragusa e Siracusa.

Le previsioni meteo sono in continua evoluzione, pertanto si consiglia di seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore per conoscere l’evoluzione del maltempo e le aree maggiormente interessate.

In previsione di forti piogge e venti intensi, è consigliabile prendere alcune precauzioni, come evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere portati via dal vento e tenersi aggiornati sulle condizioni meteo.