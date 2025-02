Comiso – I volontari di Protezione Civile di Comiso a supporto della popolazione di Catania e per servizio anti incendio, durante la festa di Sant’Agata. Dichiarazioni del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

” I nostri volontari della Protezione Civile Comunale non si tirano mai indietro – commenta il sindaco di Comiso – neanche quando si tratta di collaborare e dare una mano d’aiuto fuori comune. I nostri volontari, e voglio ribadire il concetto di volontariato, con il coordinamento del dipartimento provinciale di P.C, e assieme ad altri gruppi comunali, hanno dato supporto alla popolazione Catanese, anche con servizio anti incendio, nelle giornate del 3,4,5 febbraio in occasione della festa di Sant’Agata.

Amo sempre definirli “gli Angeli in uniforme giallo blu”, proprio per questa propensione del tutto gratuita nello spendersi per le comunità. I quattro volontari partiti alla volta del capoluogo Etneo, fanno parte di un gruppo più numeroso che, in questi anni, si è distinto per tutti gli interventi effettuati durante le avverse condizioni meteo di allerta rosso, ma ancor più, bene ricordarlo, per il lavoro indispensabile svolto durante l’emergenza COVID quando, grazie a loro, molte famiglie hanno potuto ricevere buste spesa e addirittura farmaci, non potendo uscire.

Sono cose, queste – conclude la Schembari – che fanno sentire bene principalmente chi fa e opera nel volontariato, e poi chi riceve. Encomiabili!”