Le dimore storiche di Ragusa, Ragusa Ibla e Chiaramonte Gulfi apriranno al pubblico domenica 24 maggio per la XVI Giornata Nazionale promossa da ADSI Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, sono previste visite gratuite in palazzi e residenze private.

L’iniziativa rientra nella XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Il tema scelto per il 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”.

Secondo la nota ufficiale, in provincia di Ragusa saranno aperte Villa Fegotto a Chiaramonte Gulfi, Palazzo Arezzo di Donnafugata, Palazzo Antoci e Palazzo Sortino Trono tra Ragusa e Ragusa Ibla.

Per Palazzo Antoci, in via Giacomo Matteotti 42 a Ragusa, l’apertura rappresenta la prima partecipazione alla manifestazione. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La dimora viene descritta come un edificio nobiliare in stile Liberty con vetrate Tiffany, decorazioni storiche e un lampadario in vetro di Murano restaurato. Tra gli ambienti segnalati anche la stanza con la carta da parati di Marinetti.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il pubblico potrà visitare i saloni della residenza e gli ambienti storici preservati dall’antico casato Antoci. La dimora è oggi affidata a Franca Antoci, ultima discendente della famiglia.

Aperture straordinarie tra Ragusa e Ibla

Anche Palazzo Donnafugata parteciperà per la prima volta alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Le visite si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Il pubblico potrà accedere all’androne, al giardino e al teatro interno da 100 posti, indicato nella nota come uno dei più piccoli teatri europei.

A Ragusa Ibla è prevista inoltre l’apertura straordinaria di Palazzo Sortino Trono, in via del Mercato, dopo anni di chiusura. Stando alla comunicazione diffusa da ADSI Sicilia, la riapertura è stata realizzata “grazie alla sinergia tra il Comune di Ragusa e l’Adsi”.

“Nessuna Prenotazione”, precisano gli organizzatori nella scheda dedicata alla dimora. I visitatori potranno accedere allo scalone monumentale, agli affreschi e ai balconi affacciati sulla città di Ragusa.

Secondo quanto comunicato da ADSI Sicilia, tutte le visite saranno gratuite e rientrano nel programma nazionale dedicato alla valorizzazione delle dimore storiche private presenti sul territorio italiano.