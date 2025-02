Alberto Guardabasso, 30enne originario di Acate (RG), sarà presente al Festival di Sanremo 2025 come giornalista, esperto di moda e del mondo dello spettacolo, accreditato dalla Rai in sala stampa, per le votazioni di ogni serata. Guardabasso, laureato in Fashion e Design, avrà l’opportunità di seguire da vicino l’evento, partecipando alle votazioni che si svolgeranno presso la sala Stampa Roof del Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio.

Il 30enne lavora come giornalista e pubblicista per varie testate nazionali ed internazionali, come V Magazine (testata newyorkese).

“Quest’anno – afferma Guardabasso – lavorerò al Festival di Sanremo come giornalista, esperto di moda e del mondo dello spettacolo, accreditato dalla Rai, per le votazioni di ogni serata, che si svolgeranno presso il Teatro Ariston, all’interno della sala Stampa Roof, dal 11-15 Febbraio. Sono laureato in Fashion e Design, ed ogni anno partecipo alle sfilate di moda di Milano e Parigi, durante il periodo della Fashion Week, come giornalista. Inoltre, nel 2024 sono stato chiamato a partecipare come ospite al Festival di Cannes, per la 77esima edizione. Oltre al mondo del giornalismo, da poco sto lavorando come modello e creator per alcuni brand, recentemente per Hugo Boss in Cappadocia”.

La presenza di Guardabasso al Festival di Sanremo è motivo di orgoglio per tutta la provincia di Ragusa, che vede così un altro suo rappresentante distinguersi in un evento di rilevanza nazionale.

All’evento italiano più atteso dell’anno per la provincia di Ragusa ci sarà anche Veronica Buscema di Comiso che invece lavorerà come make-up artist.