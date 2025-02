Maltempo in Sicilia: il torrente Zafferia è esondato a Messina, trasformando le strade in fiumi e causando ingenti danni. Il sindaco Federico Basile ha dichiarato che diverse ditte sono al lavoro per liberare le strade da acqua e fango.

La situazione è critica in diverse zone della città, sia a nord che a sud. Oltre allo Zafferia, è esondato anche il torrente Finanze, causando ulteriori allagamenti. Fortunatamente, al momento non si segnalano criticità legate alle persone.

Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza le aree colpite. Il sindaco Basile è in stretto contatto con la Regione e con il presidente Renato Schifani per coordinare gli interventi e attivare le procedure necessarie.

Oltre agli allagamenti e alle auto trascinate via dalla corrente, si registrano danni in diverse zone della città. Un albero è crollato lungo viale Regina Margherita, alcuni tombini sono saltati in viale Italia ed è stato allagato anche il palazzetto dello sport di via Rocca Guelfoni.