Modica – Ancora un furto a Modica, nel quartiere Sorda. La scorsa notte, i ladri hanno preso di mira una rosticceria, la “Dabbanna na mamma” in via Risorgimento. Poco dopo la mezzanotte, alcuni residenti hanno allertato la polizia di Modica, segnalando un furto in corso. Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto, dove hanno constatato che la vetrata d’ingresso del locale era stata sfondata con una grossa pietra.

I ladri, una volta dentro, hanno rubato il registratore di cassa, che conteneva circa 100 euro. L’ammontare dei danni è ancora in fase di quantificazione.

I poliziotti del Commissariato di Modica hanno avviato le indagini per furto aggravato a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili del raid.

Secondo furto in una settimana a Modica

Questo è il secondo furto registrato nel quartiere Sorda di Modica nel giro di una settimana. Martedì notte, un Compro Oro in via Sacro Cuore era stato preso di mira dai ladri, che avevano divelto il lucchetto della saracinesca e rotto la vetrata d’ingresso per rubare oggetti in oro e argento. L’entità del bottino in quel caso è ancora in fase di quantificazione.