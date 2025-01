Comiso – Visita istituzionale del Direttore generale Nitto Rosso al Comune di Comiso. L’incontro si è reso necessario per sottoscrivere un contratto di locazione di alcune aule che l’Istituto “Verga” ha concesso, tramite l’ente comunale, al Libero Consorzio per destinarle all’Istituto “Carducci” che, come è noto, è in manutenzione straordinaria.

Questi lavori, dopo un rallentamento dovuto per necessari adeguamenti allo stato di fatto dell’immobile, sono ripresi a gennaio con l’obiettivo di completare l’opera entro novembre 2025. “È sempre un grandissimo piacere ritrovarmi tra quelle che Gesualdo Bufalino chiama ‘un proscenio di pietre rosa’. In questa ‘passeggiata dell’anima’ sono stato accompagnato dal sindaco Maria Rita Schembari, persona di grande passione che vive la Città come un giardino di rose da coltivare giorno per giorno.

Cercheremo di aiutarla in questa attività straordinaria. Sappiamo che il nostro territorio presenta delle criticità ma è affrontandole appunto giorno per giorno, che si può migliorare con l’obiettivo, lavorando in sinergia, di fare del nostro meglio per far diventare la Provincia di Ragusa un gioiello del Mediterraneo”, dichiara il Direttore Nitto Rosso.

Ospite del sindaco di Comiso, dopo la sottoscrizione della convenzione, il Direttore si è recato alla Fondazione Gesualdo Bufalino, ente destinatario di un importante contributo in quanto la Provincia ha acquistato un docufilm su Gesualdo Bufalino che arricchirà il patrimonio di documenti della Fondazione e che sarà proiettato anche nelle scuole.

Il tour istituzionale della città è servito anche per verificare la possibilità di interventi di manutenzione straordinaria come quello della facciata interna del Museo Civico di Storia Naturale ed altri piccoli interventi che la Provincia intende realizzare nello spirito di collaborazione e di sussidiarietà che esiste tra questi due enti.