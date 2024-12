Ragusa – “Il sindacato resta al fianco di ogni lavoratore, sempre. Il ruolo e la nostra missione sono queste e la Cisl ribadisce il proprio impegno per l’anno che sta per arrivare”.

Lo sottolinea Giovanni Migliore, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, che a pochi giorni dalla fine d’anno traccia un consuntivo del 2024.

“I consuntivi non devono mai essere una mera elencazione di problemi e vertenze – sottolinea il neo segretario della Cisl territoriale – Devono, invece, servire a ribadire l’importanza di ogni momento trascorso al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. Devono servire a ribadire che quello che tracciamo alla fine di ogni anno non è la lista di ciò che non è andato e di quello che ci preoccupa. Servono invece a rinnovare un impegno continuo per arrivare alla soluzione dei problemi e garantire i diritti di ogni lavoratore”.

Migliore, alla guida della Cisl siracusana dallo scorso 28 novembre, sottolinea la necessità di mantenere alta tensione e impegno anche nel 2025.

“Indubbiamente l’area industriale è quella che esige l’impegno maggiore di tutti noi. È una fetta importante per le dinamiche economiche ed occupazionali di questo territorio – sostiene il segretario Cisl – Abbiamo chiesto al Governo Regionale di assumere posizioni nette e decise nella vicenda Eni Versalis e con il nostro settore Industria continueremo ad essere stimolo costruttivo per arrivare a risposte concrete e garanzie per gli investimenti ed i livelli occupazionali.

La nostra visione è complessiva e riteniamo ogni ambito strategico per l’economia territoriale – aggiunge ancora Migliore – Ogni settore, oltre che alimentare i lavoratori diretti e quelli dell’indotto di riferimento, sostiene l’economia circolare garantendo spese e qualità della vita a migliaia di famiglie. Interrompere o ridurre il pil prodotto da un solo ambito economico, significherebbe colpire anche il resto della produzione di beni e servizi commerciali presenti.

Per questo riteniamo che la politica debba guardare all’intero asset per costruire il futuro di questo territorio – dice ancora il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa – Ogni segmento rappresenta una risorsa per garantire i livelli occupazionali che, a loro volta, alimentano economie.

Proprio per questo bisogna spendersi – e noi continueremo a farlo – perché tutte le infrastrutture vengano ultimate. La loro esistenza rappresenta garanzie per le nostre aziende e aumenta l’appetibilità per i nuovi investitori. Dobbiamo essere in grado di alzare il livello della qualità della vita nel nostro territorio. Come Cisl chiediamo di investire sulle infrastrutture materiali e non materiali, perché solo con questo possiamo competere con i territori vicini e sostenere tutte le peculiarità presenti.

Industria, agricoltura, turismo, agroalimentare, servizi e la stessa assistenza alle persone più fragili, devono essere un tutt’uno per un Progetto 2025 condiviso – conclude Giovanni Migliore – Solo con questa visione, con la quale iniziamo il nuovo anno, possiamo sostenere il futuro di questa provincia e rinforzare quelle basi solide che permetteranno anche ai nostri giovani di restare”.