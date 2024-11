Modica – “Alimenti-amo” è stato il tema di uno screening del diabete con un briefing sulle informazioni sulla corretta alimentazione che il Lions Club di Modica ha organizzato presso la sezione “alberghiero” dell’Istituto Professionale “Principe Grimaldi”. L’attività di screening è stata eseguita dai soci del Lions Club Modica Laura Pisana e Giovanni Ruta (medici) e Joselito Cannata (farmacista) ed ha visto l’adesione di ottanta studenti che si sono sottoposti volontariamente al test. Per gli studenti il cui test ha dato esito non confortante per un elevato indice glicemico è stato prescritto di eseguire opportuni controlli in collaborazione con i propri medici di famiglia.

L’attività del Lions Club di Modica è rivolta ai giovani e vuole essere un invito a riflettere sull’allarmante problema del diabete, fenomeno sempre in crescita specie nella fascia dei più giovani per contribuire ad adottare un più corretto stile di vita ed a seguire una sana alimentazione. Al termine dei test agli studenti sono state consegnate delle confezioni di frutta secca perché l’uso di tali alimenti corregge, anche se in parte, il rischio di andare incontro alla sindrome metabolica possibile precursore del diabete. Il Lions Club di Modica è impegnato ,in particolare nelle scuole di primo e secondo grado, a proseguire con altre attività di informazione inerenti ad una corretta alimentazione ed al miglioramento dello stile di vita.

“E’ un momento importante di prevenzione – spiega Giovanni Liberatore, presidente del Lions Club Modica, che abbiamo progettato con l’Istituto “Principe Grimaldi” e con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, ed è l’occasione per i ragazzi di porsi delle domande sull’alimentazione e sulla salute”. L’iniziativa del Lions Club Modica rientra nelle attività dei Lions nel mese di novembre in occasione della giornata del diabete.