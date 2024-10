Non ce l’ha fatta Mario Giannino, il 19enne che era rimasto coinvolto in un terribile incidente tra lo scooter su cui viaggiava come passeggero e un’auto, avvenuto lungo via Plebiscito, a Catania, giovedì scorso. Il ragazzo era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Marco dov’è rimasto ricoverato fin quasi all’ultimo della sua agonia durata tre giorni. E’ stato trasferito in extremis al Policlinico di Catania dove però è deceduto poco dopo, nella mattinata di domenica 27 ottobre.

Il giovane, come detto, viaggiava come passeggero su un ciclomotore condotto da un amico che, a un incrocio di via Plebiscito, sarebbe entrato in collisione con una vettura il cui conducente, immettendosi sulla strada principale, avrebbe mancato la precedenza. A causa dell’impatto è stato sbalzato dal mezzo e, dopo un volo di diversi metri, è caduto rovinosamente sull’asfalto: indossava regolarmente il casco, ma purtroppo non gli è bastato, ha riportato un gravissimo trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture multiple. Sarà comunque l’inchiesta della Procura etnea a chiarire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del tragico incidente.